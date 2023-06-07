أستاذ علاقات دولية: مصر قلب أفريقيا والمدافع الأول عن قضايا القارة

‏قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الأنجولية تعود لعام 1965 ولم يزورها رئيس مصري واحد، ولكن الرئيس السيسي أول رئيس يزور أنجولا عبر التاريخ.

وأضاف “فارس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن زيارة الرئيس دلالة واضحة على أن هناك نهجا حقيقيا من القيادة السياسية المصرية للتعامل مع القضايا الأفريقية، وإيجاد حلول إفريقية إفريقية، وزيادة التعاون الثنائي بين كل الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس تأتي في إطار أن مصر قلب القارة الإفريقية والمدافع الأول عن القضايا الإفريقية، ومنذ تولي الرئيس السيسي سعى بكل قوة في هذا الإطار.