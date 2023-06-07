باستخدام التكنولوجيا .. الكشف عن غرفة عمليات معقمة وقابلة للطي | فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن استغلال التكنولوجيا في المساعدة في إنقاذ أرواح المواطنين من خلال الحوادث، إذ أن بعض الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها يواجه بعض الأطباء فيها تحديات عصيبة، خاصة وأن بعض المصابين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية عاجلة.

وأضاف التقرير، أن عددا من الخبراء داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نجحوا في ابتكار حل مميز لمساعدة الأطباء في مثل هذه الحالات العصيبة، وهي إنشاء غرفة عمليات معقمة وقابلة للطي.



وأوضح التقرير، أن الخبراء استخدموا نظام يُدعى "SURGIFIELD"، وهو عبارة عن فقاعة مصغرة لغرفة عمليات معقمة، وتتكون من أجزاء بلاستيكية شفافة ومغلقة بإحكام، ووحدة تحكم ذكية مزودة بمضخة كهربائية لتعقيم الفقاعة خلال العملية، إضافة إلى أن النظام يضم أيضا بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن.



ولفت، إلى أن الفقاعة تتميز بنظام تعقيم كامل، وتتم العملية من خلال فتحات جانبية تمكن الطبيب من إدخال يديه والعمل في المنطقة المصابة في جسم المريض، فضلا عن أن الفقاعة تتميز بالمرونة، وسهولة طيها وحملها في حقيبة الظهر.

