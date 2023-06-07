شكاير فلوس وهيروين..تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة السيدات بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس 3 سيدات وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح نارى بحدائق القبة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح نارى بحدائق القبة.

ضبط المتهمين تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على شكاير تحوي كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.