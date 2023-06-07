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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للاتصالات تتعاقد مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مقراتها المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة نحو الاعتماد بشكل أكبر على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وقع العقد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتقوم المصرية للاتصالات حاليًا بتنفيذ خطة طموحة لتحويل المقرات التابعة لها للعمل بالطاقة النظيفة في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في كافة القطاعات تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المناخ الذي عقد العام الفائت بمدينة شرم الشيخ وتعزيزاً لدور مصر الريادي محليًا وعالميًا في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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