أول صندوق استثمار بالذهب في مصر يجمع نحو 153 مليون جنيه.. تفاصيل

قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر المسؤولة عن إدارة أول صندوق للاستثمار في الذهب، أن صندوق الاستثمار في الذهب هذا نتاج مجهود ثلاثة سنوات بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية في مصر وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تشريع صناديق المعادن النفيسة ومن ضمنها صندوق الذهب.

وتابع أحمد أبو السعد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الصندوق خرج للنور في يوم 21 مايو وكان هناك إقبال كبير جدا من الناس على الاكتتاب في الصندوق على الرغم من محدودية طرق الوصول إلى الصندوق وتفاجئنا بإقبال حوالي 7500 مستثمر في ظرف 10 أيام رغم أننا لم تسمح لنا الفرصة للتسويق المسبق للصندوق.

جمع مبلغ حوالي 153 مليون جنيه

وأضاف أن مع ذلك كان الإقبال قوي جدا في وقت قصير وتم جمع مبلغ حوالي 153 مليون جنيه وهذا مؤشر كبير على رغبة الناس والمستثمرين بكافة الفئات على الاستثمار في الذهب.