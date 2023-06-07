عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول صندوق استثمار بالذهب في مصر يجمع نحو 153 مليون جنيه.. تفاصيل

الذهب
الذهب

قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر المسؤولة عن إدارة أول صندوق للاستثمار في الذهب، أن صندوق الاستثمار في الذهب هذا نتاج مجهود ثلاثة سنوات بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية في مصر وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تشريع صناديق المعادن النفيسة ومن ضمنها صندوق الذهب.

 

وتابع أحمد أبو السعد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الصندوق خرج للنور في يوم 21 مايو وكان هناك إقبال كبير جدا من الناس على الاكتتاب في الصندوق على الرغم من محدودية طرق الوصول إلى الصندوق وتفاجئنا بإقبال حوالي 7500 مستثمر في ظرف 10 أيام رغم أننا لم تسمح لنا الفرصة للتسويق المسبق للصندوق.

 

جمع مبلغ حوالي 153 مليون جنيه

 

وأضاف أن مع ذلك كان الإقبال قوي جدا في وقت قصير وتم جمع مبلغ حوالي 153 مليون جنيه وهذا مؤشر كبير على رغبة الناس والمستثمرين بكافة الفئات على الاستثمار في الذهب.

الذهب أحمد أبو السعد شركة ازيموت مصر رامي رضوان الاستثمار فى الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

قرار حكومي عاجل بشأن 9 ملايين لاجئ مقيمين بمصر.. إيه الحكاية

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

ترشيحاتنا

أشرف زكي : هاخد رأي كل الفنانين في عودة حلا شيحة للتمثيل

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

الخارجية : مصر تتبنى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر إنسانية

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين وست هام وفيورنتينا بنهائي المؤتمر الأوروبي

في عهد الرئيس.. 9 سنوات من الإنجازات في مجال الموارد المائية

5 أيام فقط على امتحانات الثانوية العامة.. توجيهات وزارية هامة بشأن البوكليت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ