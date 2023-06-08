عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

وزير الثقافة الأسبق
وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في البلد، من أبرز معالم هذه التلوث هو صدور 6 طبعات من كتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، الذي يعتبر العمدة في التكفير، في دور نشر مختلفة في الجمهورية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أول من تصدى لمشروع حسن البنا وجماعته هم المثقفون المصريون، وكان سبب حملة الكراهية العنيفة لطه حسين وتكفيره.

وأوضح أن الإخوان يجيدون النفاق الشديد، وأحد قادة الجماعة كان يطلب منهم في الاجتماعات القبض على حلمي النمنم، وحين يقابلني في الطريق يرحب بي ويقول "أستاذنا الذي نتعلم منه".

 

جماعات من المثقفين

وتابع أن مقاومة المثقفين للإخوان استمرت من طه حسين حتى تولوا الحكم في 2012، وبدأت تتكون جماعات من المثقفين لمقاومة "أخونة مؤسسات الدولة"، وحين كتبت مقالات عن حسن البنا اتصل بي الرجل الثاني في الجماعة وقال لي "إلا حسن البنا"، وبعد ذلك طرحت كتابا عن البنا وآخر عن سيد قطب، لأن سيد قطب مأساة إنسانية ومجرد فرع من حسن البنا.

وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم التلوث الثقافي التلوث حملة الكراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

ترشيحاتنا

"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

٥ص//الأذكار الصحيحة بعد الصلاة المفروضة .. تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ