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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

صدى البلد

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان ابرزها دعوى سيدة بعد طلاق زوجها لها غيابيا بسبب "الشرابات" وقرار من المحكمة بحق المتهمين في قضية "هوج بول" وايضا نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم. 

 

بتضيع فرد الشرابات.. سميرة تصرخ: طلقني غيابي بعد 5 سنين جواز

 

بكاء مرير، صدمة واحساس بالغدر.. مشاعر مختلفة انتابت زوجة ثلاثينية عندما سمعت كلمة واحدة من زوجها "أنا طلقتك" فصمتت لحظة تحاول استيعاب الأمر مرددة: "ايه الهزار البايخ ده" ليستكمل قائلا: "انا مبهزرش انتي مهملة دايما مش عارفة تاخدي بالك من حاجة وبتضيعي الشرابات".. انسابت دموع الزوجة على خديها تفكر انهما بالفعل يتشاجران مثل كافة الأزواج لكن هل يصل الأمرالى الطلاق بسبب ذلك السبب الغريب.

 

غدرت بيهم .. اعترافات صادمة لقاتل 3 مصريين في دولة عربية

 

 

مقتل 3 مصريين في دولة عربية، هو العنوان الذي تصدر المواقع الإلكترونية وصفحات منصات التواصل الإجتماعي، في مقتبل شهر مايو 2023 حيث أزهق شابا يدعى تامر حياة 3 مصريين من زملائه في إحدى مدن دولة عربية، وقام بسرقة هواتفهم وأموالهم وتوجه إلى المطار للعودة إلى القاهرة.

 

قرار قضائي جديد بشأن براءة محام في سب وقذف مرتضى منصور

 

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة محام شهير بتهمة سب وقذف مرتضى منصور وتعمد مضايقته وإزعاجه وإساءة استعمال وسائل الاتصال، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، لجلسة 5 يوليو للنطق بالحُكم.

 

قرار رسمي بشأن اتهام أحمد عيد عبد الملك بـ سب مرتضى منصور

 

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بـ سبّ مرتضى منصور، لجلسة 5 يوليو لإعلان الدعوى المدنية.

 

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى معوض، إخلاء سبيل كل من: ألبير فريد وفاطمة أنور بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه في القضية رقم 761 لسنة 2023 المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال.

 

التكييف بينقط .. خليجي يشرع في إنهاء حياة حارس عقار ويصيب آخر بالهرم

 

اعتدى شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية على حارس عقار وشرع في قتله طعنا، وأصاب آخر بسلاح أبيض داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

خليجي عصابة هوج بول مرتضى منصور قاتل 3 مصريين الشرابات

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