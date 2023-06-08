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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يثير حماس الجمهور قبل مباراة النهائي الإفريقي| شاهد

صدى البلد

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وحمس جمهور النادي الأهلي لاستعداده للقاء الإياب في نهائي افريقيا، وحرص على تشجيعه الكثير.

وحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موقفه النهائي بشأن تغيير الإثيوبي “باملاك تيسيما”، من إدارة مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لموقع "مارس إكسبريس" المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي “كاف” رفض المطالبات التي تنادي بإبعاد الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، عن إدارة مواجهة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد الرياضي والأهلي المصري.

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