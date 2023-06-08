أبرز الإنجازات التي تمت في إطار "الحوكمة" على الصعيد الاجتماعي.. تفاصيل

قال الدكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط القومي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، أن أبرز الإنجازات التي تمت في إطار الحوكمة برنامج تكافل وكرامة الذي دعم الغير قادرين بشكل كبير ويساعدهم على الخروج من دائرة الفقر.

وتابع أشرف العربي خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن لذلك يوجد في برنامج تكافل وكرامة مساعدات نقدية مشروطة عن طريق أن الأسر التي ستستفيد من هذا البرنامج تحافظ على أن أولادها ينتظموا في العملية التعليمية وهذا يمنع ظاهرة توريث الفقر، والدولة تحاول تشجيع هذه الأسر الفقيرة على الاستفادة والخروج من دائرة الفقر وهذه هي فكرة الاستثمار في رأس المال البشري والفكري ليست فكرة مساعدات مادية فقط لكن هي محاولة إخراج المواطن الفقير من دائرة الفقر.

التنمية المستدامة

وأضاف أن الفقر أصبح مفهومه أوسع بكثير من فقر الدخل المادي، فنحن نتحدث عن الفقر البشري أن الشخص فقير لأن تعليمه ليس جيد وليس لديه رعاية صحية جيدة وكل هذا مرتبط بقضية الحوكمة لأنها أداة مهمة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.