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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل عن استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب: فيتوريا مقتنع بأبو جبل..فيديو

صدى البلد


علق علاء نبيل، نجم الكرة المصرية، على غياب أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، عن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا لمباراتي غينيا وجنوب السودان في معسكر يونيو. 


قال علاء نبيل خلال تواجده مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" محمد الشناوي خارج من إصابة ووارد أن الإصابة تتجدد، فيتوريا مقتنع بـ أبو جبل، ايه المانع إنه يضم أحمد الشناوي؟".


أضاف علاء نبيل:" أحمد الشناوي لن يلعب فني أم موقف شخصي؟ الشناوي يتواجد في نادي هو وصيف الدوري، أبو جبل دخل فيه 37 هدف، ناديه في موقف خطر والمنافسة عن التواجد في الدوري".
أشار علاء نبيل:" وارد جدًا إنه يحدث أي شئ لمحمد الشناوي، لا يجب إقحام المواقف الشخصية في الاختيارات".
أكد علاء نبيل:" لو محمد الشناوي لم يشارك سيلعب بدلًا منه محمد صبحي".
أتم علاء نبيل حديثه بالمطالبة بضرورة خفض المعدل العمري للاعبي المنتخب، قائلًا:" لابد من الهبوط بمعدل الأعمار في منتخب مصر قليلًا". 
 

أحمد الشناوي البرتغالي روي فيتوريا محمد الشناوي محمد صبحي منتخب مصر

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