مصطفى وزيري: بدأنا الحفر في منطقة سقارة في شهر إبريل 2018

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، إن الوزارة بدأت الحفر في منطقة سقارة في شهر إبريل 2018 واكتشفنا مقبرة وخبيئة تماثيل برونزية، وخبيئة مومياوات حيوانية، تضم مومياوات نادرة للغاية.

وأضاف "مصطفى وزيري" خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن تلك الاكتشافات تم اكتشافها بأيدي مصري، منوها بأن مومياوات الأسد والنمس والجعران والنسناس نادرة للغاية.

وأكمل:" نتيجة الاستكشافات، وجدنا ورشة تحنيط، كما أننا وجدنا كم كبير من ملح النيترون والأدوات التي يتم استخدامها، بالإضافة إلى الأواني المخصصة للاحشاء.



واسترسل: الورشة كانت تضم المواد التي استخدمها المصري القديم لحماية الجلد من التفاعل الكيميائي والأدوات الخاصة بالتحنيط.