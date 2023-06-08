أحمد أبو سيد يكشف تفاصيل مشروعه بالتعاون مع الحكومة للاستفادة من المخلفات

‏قال المهندس أحمد أبو سيد رئيس شركة "ادفانتك انترناشونال كوربوريشن"، بأمريكا لإدارة المخلفات الصناعية، إلى مصر لديها اقتصاد واعد ولكن لو استطاعت أن تكون اقتصاد أخضر عن طريق التخلص من الكربون، لأن كلما زادت حجم الانخفاض في الانبعاثات، الدول الأخرى تستفيد من ذلك وتتبادل معك الفؤاد.

وتابع أحمد أبو سيد أبو سيد خلال خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع الذي عرضه على الدولة المصرية للتخلص من المخلفات وجد أنه يستطيع تنفيذه في مصر وأيضا نستطيع الحصول على التمويل أجنبي له لأن الأوروبيين مستعدون للتخلص من كل الانبعاثات والمخلفات.

التغيرات الجيولوجية

وأضاف أنه بدأ عمله في الولايات المتحدة الأمريكية مستشارا لوزارة الدفاع ووزارة الطاقة، وكان يحل مسائل لها علاقة بالتغيرات الجيولوجية التي تحدث تحت الأرض.