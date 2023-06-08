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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى وزيري: المجلس الأعلى للآثار هو من ينفق على البعثات المصرية.. والقطع الأثرية المكتشفة مكانها في المتاحف

مصطفى وزيري، الأمين
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار

خصص برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، فقرة خاصة مع مصطفى وزيري،  الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، للحديث عن آخر الاكتشافات المصرية، وآليات عمل البعثات المصرية…

مصطفى وزيري: المجلس الأعلى للآثار هو من ينفق على البعثات المصرية
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، إن مصر بها حوالي 250 بعثة أجنبية من 25 دولة، ولكن البعثات المصرية قدرت في إبهار العالم خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأضاف أن البعثة المصرية تعمل في البحث عن الآثار على مدار 10 أشهر متواصلة، على عكس البعثات الأجنبية، وذلك ما يميزنا.

مصطفى وزيري: القطع الأثرية المكتشفة مكانها في المتاحف
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الآثار بمثابة القوة الناعمة لمصر، والعالم أجمع يسعى إلى معرفة أسرار التحنيط والمواد المستخدمة به

وأضاف أن البحث مازال مستمر للكشف عن ورشة صنع التوابيت المكتشفة، مشددا على أن كل القطع الأثرية التي يتم اكتشافها مكانها في المتاحف وليس المخازن.

مصطفى وزيري: بدأنا الحفر في منطقة سقارة في شهر إبريل 2018
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، إن الوزارة بدأت الحفر في منطقة سقارة في شهر إبريل 2018 واكتشفنا مقبرة وخبيئة تماثيل برونزية، وخبيئة مومياوات حيوانية، تضم مومياوات نادرة للغاية.

وأضاف أن تلك الاكتشافات تم اكتشافها بأيدي مصري، منوها بأن مومياوات الأسد والنمس والجعران والنسناس نادرة للغاية.

مصطفي وزيري الاثار البعثات المصرية الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار اخبار التوك شو

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