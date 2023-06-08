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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد قرطام أولى صفقات إلتشي الإسباني

صدى البلد

 

بدأ نادي إلتشي الإسباني، أول الفرق الهابطة من دوري الليجا، في البحث عن صفقات مميزة لتدعيم صفوفه، قبل أيام قليلة على فتح سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وفتح إلتشي، قنوات إتصال مع نادي سرنجبول يونايتد، المنتمي للدوري التايلاندي، من أجل ضم اللاعب المصري أحمد قرطام، للموسم الجديد ٢٣/٢٠٢٤.

ولمع أحمد قرطام، رفقه فريقه التايلاندي، الذي ينافس في الدوري الممتاز، ضمن مجموعة بانكوك، وهو ما جعل اللاعب المصري على ردار أكثر من نادي، في ظل المنافسات الشرسة على حسم الصفقات في ميركاتو صيف ٢٠٢٣.

وأسدل الستار على منافسات الدوري الإسباني، وأسفرت مباريات الجولة الختامية عن تحديد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية، وهم الثلاثي إلتشي وإسبانيول، و بلد الوليد، الذي يستحوذ الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو نجم منتخب البرازيل الأسبق النسبة الأكبر في أسهمه.

الدوري الممتاز الدوري الإسباني الدرجة الثانية دوري الممتاز البرازيلي رونالدو

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