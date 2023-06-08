عادل عبد الرحمن: الأهلي يحتاج إلى "كوماندوز" في المغرب

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، انه لا يخشى تماما على الفريق الأحمر في حال وجود عدالة تحكيمية داخل الملعب في لقاء الوداد المغربي، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم واضح في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هذا الجيل يعاني فقط من عدم لعب الكثير من المباريات أمام جماهير كبيرة، ويجب على اللاعبين اليقظة دائما والتركيز والاعتماد على المرتدات من أجل احراز الأهداف".

وأضاف: "فريق الوداد جيد لكن هناك بعض العيوب الدفاعية، وحسين الشحات قدم مستوى كبير وخروجه من المباراة كان خاطئ، وأسوأ مكسب تحقق هو الـ2-1، في ظل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وكانت نتيجة 1-0 افضل للأهلي".

وواصل: "الأهلي أفضل فنيًا وفوزه في القاهرة ليس سيئًا، ويجب على اللاعبين التركيز طوال الـ90 دقيقة، والتفوق في الثنائيات قدر الإمكان، وكولر سيقوم بالتخطيط للمباراة بشكل جيد وتقسيم اللقاء على مراحل، مع عمل عدة سيناريوهات مختلفة".

وأكمل: "يظل إصرار و(جدعنة) لاعبي الأهلي، الفريق يحتاج إلى (كوماندوز) في المغرب، يجب عليهم أن يذهبوا من أجل الفوز، بمعني أنهم (يموتوا نفسهم).

وأتم: "اتمنى الفوز للأهلي في لقاء الوداد المغربي وتحقيق البطولة".