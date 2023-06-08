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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل غاضب من كولر على حزن لاعبي الأهلي بعد لقاء الوداد

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي كان غاضبًا من حالة الحزن التي ظهرت على وجوه اللاعبين رغم الفوز على لاعبي الوداد المغربي في لقاء الذهاب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر كان غاضب من ملامح لاعبي الأهلي الغاضبة رغم الفوز بهدفين مقابل هدف، وبعدها طالبهم بالتركيز التام من أجل الفوز على الوداد في المغرب".

وواصل: "سر حزن لاعبي الأهلي أنهم كانوا قادرين على تحقيق نتيجة كبيرة، ولكن الفريق حقق فوزا بهدفين مقابل هدف فقط".

وأضاف: "الوداد احتفل بعد المباراة رغم انه خسر لقاء الذهاب، لأنهم دخلوا معركة كبيرة وخرجوا بأقل الخسارة من وجهة نظرهم، والفريق المغربي خائف من الأهلي قبل لقاء الإياب".

وزاد: "على لاعبي الأهلي أن يدخلوا المباراة القادمة وهم جاهزين فنيا ونفسيا، ولذلك عليهم غلق آذانهم تمامًا والتركيز فقط في المستطيل الاخضر".

وأكمل: "الأهلي صنع قوته وشعبيته من المواقف الصعبة، وهناك ألقاب صعبة كثيرة تحققت بأقدام نجوم الفريق الأحمر، مثلما حدث في بطولة 2006 والفوز على الصفاقسي في أخر دقيقة".

وأتم: "كنت قلق من حالة الحزن على لاعبي الأهلي، فقط عليهم القلق وهذا أمر طبيعي، ولكنهم سيواجهون الوداد وهم فائزين في لقاء الذهاب، وعليهم إثبات أنفسهم والتتويج باللقب القاري".

الأهلى الصفاقسي الوداد المغربي كولر المدير الفنى لفريق الأهلي مارسيل كولر

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