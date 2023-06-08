رضوى الشربيني تتألق في ظهور كاجوال مميز

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صوراً جديدة لها في إطلالة مميزة وأنيقة عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “لا تقع المرأة في حب رجلا ضعيف الشخصية ولا بغرام رجل مستبد هل تغرم بذلك القوي الذي لا يلين إلا لها”.

ويذكر أنه قد ردت الإعلامية رضوى الشربينى على هجوم الإعلامية ياسمين عز عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رضوى الشربيني: "بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل وعندها فن الرد ‏الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق و لا تتصرف او تتكلم كعبدة أو مملوكة ‏الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها أي حد".