27 و 29 يوليو .. حفليين متتاليين لـ كايروكى بالمنارة آرينا

يحيى فريق كايروكى حفليين متتاليين يوم 27 ,29 يوليو المقبل بالمنارة آرينا .

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكى لأول مرة فى مصر ألبومه الأخير “روما"وتم طرح التداكر بسعر 350 و650.

في مفاجأة للجمهورشارك فريق كايروكي في حفل ساوند كلاش مع فريق شارموفرز وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

أخر حفلات كاريوكي

وكان فريق كاريوكي قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية احتفالا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد “روما”.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للمطرب أمير عيد وهو يحمل الشال والعلم الفلسطيني على المسرح وهو يغنى فى إشارة منه لدعم القضية الفلسطينية.

وأعلن أمير عيد عن حفل غنائى جديد فى مصر ، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر:" بعد الانتهاء من جوله كايروكي في أمريكا قدمنا ٤ حفلات في اقل من أسبوع حفلة في باريس وحفلتين في لندن وحفله في برلين حابب اشكر جمهور كايروكي وكل اللي حضروا، غداً العودة للوطن والبدء في التحضير لحفل كبير في مصر.. وحشتونا.



أمير عيد ينتهى من تصوير مسلسل ريفو



ومن ناحية أخرى انتهى أمير عيد وتامر هاشم تصوير الجزء الثاني من مسلسل “ريڤو” استعدادا لعرضه قريبا .

وقدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي: الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.

قصة المسلسل

وتدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة. عدد الحلقات مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات.