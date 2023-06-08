رئيس مياه القناة: الانتهاء من تركيب وصيانة منظومة الكلور في المحطات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، انه تم الانتهاء من تركيب منظومة كلور جديدة بالمحطات واستمرار صيانة المنظومة في بعض المحطات الاخرى وتحميل وتشغيل الخطوط عليه وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، بالإضافة الي المتابعة المستعمرة علي تلك المحطات وعمل تقارير عن أداء عملها، في إقليم القناة " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة فى العمل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تركيب منظومة الكلور الجديدة وأعمال الصيانة تتم تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، حيث تم الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بمحطات معالجة القصاصين، ومحطة المنايف uf، كما تم تركيب منظومة حقن كلور جديدة بمحطة البورسعيدية، وتم التجربة والتشغيل عليها وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور وتم صيانة منظومة الكلور، كما تم صيانة المنظومة بمحطة أبوسلطان الساحل والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ل ث\ وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات وتشغيل المحطة بعد أصلاح خط السحب، وتم صيانة منظومة الكلور ايضا بمحطة الكرنك وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات.

كما تم الانتهاء من صيانة الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد c 9 ، وتشغيل الكابينة الاحتياطية والإيجكتور وتم تجربة نظام برج التعادل بنجاح، كما تم الانتهاء من تسليك خط الفاكيوم وأطراف التوصيل الخاصة بمنظومة الكلور بمحطة مياه عين غصين الكبري وصيانة الايجكتور الابتدائي وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات بوسط لجنة الكلور، وتم الانتهاء ايضا من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة سرابيوم ومحطة سرابيوم كومباكت ومحطة uf وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات بواسطة لجنة الكلور.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب للكلور قد يحدث فى المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم مراجعة وصيانة منظومة الكلور فى تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية فى التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.