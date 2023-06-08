خبيرة : يجب تأسيس الضمير بالأبناء لتنمية الرقابة الذاتية

أكدت هبة الصباحي الخبيرة التربوية، أنه يجب تأسيس الضمير عند الأبناء، الذي ينمي داخلهم الرقابة الذاتية، متابعاً:" الفكرة ليست إني أقول أه أو لا، هو من نفسه هيختار، مش هينفع أبات عند صديقي ده لأنه سوف يضرني، أو لازم أبات لأن في حاجه مهمة هنعملها".

يجب على الآباء والأمهات أن يعدلوا في سلوكيات تعاملهم مع أبنائهم

وأضافت "الصباحي" اثناء استضافتها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أنه يجب على الأباء و الأمهات، أن يعدلوا في سلوكيات تعاملهم مع أبنائهم، مؤكدة أن هناك قواعد محددة هي التي تربي عند أبنائنا الضمير، و تؤسس لديه المناعة التي تحميه من المؤثرات الخارجية.

يجب تربية الأطفال منذ الصغر على القيم



وتابعت:"يجب تربية الأطفال منذ الصغر على القيم، و المبادئ، و تستمر الرقابة على الأطفال حتى عمر الـ16 عاماً، لأن بعد ذلك يكون له عالمه الخاص، و لكن يجب أن يكون لديه انتماءت للاسرة"