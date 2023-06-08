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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار : إشادة زعماء أفريقيا بـ الرئيس السيسي يدعونا للفخر والاعتزاز

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

تابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، إجراءات نقل رئاسة تجمع دول الكوميسا من مصر إلي زامبيا، وفق البروتوكول المتّبع، ومن دواعي فخرنا أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي محل إشادة جموع قادة ورؤساء دول القارة الأفريقية.

وقال الحزب في بيان صحفي - اليوم الخميس  - إن مصر عادت بقوة ونفوذ إلي دورها الريادى إقليميا ودوليا ولا نغفل قبل عشر سنوات كان العنوان الأبرز هوة البعاد الافريقي، ولكن بفضل جهود الدبلوماسية الرئاسية العظيمة وأمينة لم تعود فقط مصر للقارة بينما مضت بخطواتها لتكون لسان حال أشقائها ويد العون لكل جوارها.

وأضاف الحزب أن التقدير الإفريقي من قادة كافة الدول للرئيس المصري جاء نتيجة خطوات جادة ورؤية رشيدة واخاء أساسه المصلحة الواحدة للشعوب الأفريقية وثقل رئيس يضع أولوية القارة في قلبه وعلي كتفه.

وأوضح المصريين الأحرار، أن الأطروحات والرؤي التي شهدتها القمة سيكون محل دراسة وتحليل الحزب من خلال لجان الاقتصاد والمناخ للعمل علي وضع تصورات جادة لتفعيل تلك التوصيات أو المخرجات الهامة والتي تخدم القارة السمراء باثرها.


ويؤكد حزب المصريين الأحرار رئيساً وقيادات أن جهود رئاسة الجمهورية محل تقديرا واعتزاز لما يرنو لتنفيذه خدمة للوطن المفدى وعموم المصريين، وسوف يبذل الحزب كل جهد ليكون واحد من دعائم تحقيق الرؤية الشاملة للرئيس المُخلص.

الأفريقية الدبلوماسية الرئاسية الدكتور عصام خليل الرئيس السيسي القارة الافريقية القارة السمراء المصريين الأحرار

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