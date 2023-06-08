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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 362 مخالفة في الغربية ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن، وتلقى المحافظ تقريرا عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، كفر الزيات وقطور يفيد بتحرير 362 مخالفة متنوعة حررتها لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

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وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة 138مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 92 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 14 مخالفة للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 17محضرا لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 101 محضر نظافة وإشغالات.

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وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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