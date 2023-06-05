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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نوّعوا الأسئلة لتناسب كل طالب| توجيه في جامعة طنطا بشأن الامتحانات.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة المنيا تحصد 4 مراكز بمهرجان «إبداع 11»
حصدت جامعة المنيا على 4 مراكز متقدمة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية في مسابقة مهرجان إبداع في موسمه الحادي عشر، التي نظمته وزارة الشباب والرياضة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

 

نوّعوا الأسئلة لتناسب كل طالب | توجيه في جامعة طنطا بشأن الامتحانات
تفقد اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا سير العملية الامتحانية بكلية الهندسة داخل مجمع الكليات بسبرباي بحضور الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية.

 

ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد لسهولة مادة القرآن
سادت حالة من الارتياح  بين طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد اليوم الاثنين لسهولة مادة القرآن التي كانت في مستوي الطالب المتوسط.

وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الموريتاني لبحث أوجه التعاون المشترك
استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، د. محمد الأمين آبى الشيخ الحضرمى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموريتانى؛ وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إلى مصر، واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له فى إطار توطيد العلاقات المصرية الموريتانية التاريخية الممتدة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، وذلك بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، ود. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين من الجانب المصرى، ود. المختار الجيلانى الملحق الثقافى بالسفارة الموريتانية.

فرصة للدراسة في باكستان .. اعرف كيفية الحصول على المنح
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن  أفادت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية عن المنح ، منها بكالوريوس الطب والجراحة ( الطب) MBBS، بكالوريوس جراحة الأسنان ( طب الأسنان) ، بكالوريوس العلوم فى الهندسة.

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

 

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023 بمعهد فتيات الزقازيق التابع لإدارة شرق الزقازيق الازهرية والذي يضم 27 لجنة امتحانية تستوعب 390 طالبة بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم.

ظواهر فلكية تحدث خلال النصف الأول من يونيو.. تعرف عليها
كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال النصف الأول لشهر يونيو 2023، حيث نشهد عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

 

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