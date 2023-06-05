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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد الكتاب الدوري الصادر عن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة  ۲۰۱٤ و (٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدوري الذي اصدره  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

وعلى جانب اخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الموافق  يونيو 2023  تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023  كمراقبين وملاحظين ، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري ، وذلك في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

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قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

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