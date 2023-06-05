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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023 بمعهد فتيات الزقازيق التابع لإدارة شرق الزقازيق الازهرية والذي يضم 27 لجنة امتحانية تستوعب 390 طالبة بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام، وكذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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وتفقد المحافظ اللجان الامتحانية واستفسر من الطالبات على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهن أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، متمنياً لهن التفوق والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية أن ماراثون امتحانات الثانوية الازهرية بدأ يوم السبت الماضي الموافق 3 يونيو2023 في مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في مادة التفسير للشعبة العلمية , لافتا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 20812 طالب وطالبة مقسمين إلى 7730 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوي المحافظة.

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