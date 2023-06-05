محافظ الوادي الجديد يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة "بصيرة " لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس ، وفد مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، برئاسة الدكتورة دعاء مبروك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ودعم تقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأوضح الزملوط أن اللقاء تناول التوسع في بروتوكول التعاون المُنفذ لإجراء مسح طبي شامل في مجال الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض العيون لطلاب المدارس، والذي تم تنفيذه لطلاب ٣٥ مدرسة بمركز الخارجة، حيث وصل عدد الطلاب الذين شملهم المسح الطبي ١١ ألف طالب، كما تم توزيع ٢٦٩٢ نظارة طبية علي الطلاب وفقًا لنتائج المسح. موجهًا باستكمال المسح الطبي للطلاب بباقي مراكز المحافظة. كما تم الإتفاق على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بقسم المكفوفين بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وتدريب الكوادر البشرية بالمركز.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للتعاون المخلص من المؤسسة، مقدمًا لهم درع المحافظة تقديرًا لجهودهم المتواصلة في دعم أبناء المحافظة.