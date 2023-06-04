توريد 403 آلاف طن قمح للصوامع داخل وخارج محافظة الوادي الجديد

قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، ان إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 403638.143 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم وذلك في شون وصوامع ومركز تجميع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن ما جرى توريده داخل المحافظة بلغ 101275.125طن، فيما بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 302363.018 طن منها( 155091.010 طن للقابضة الصوامع و22785.598 طن للادارة المركزية للتقاوي و124486.410 طن لمطاحن مصر العليا )، ليصل الإجمالي العام للتوريد للمحافظة 403638.143 طن.

وقال الدكتور مجد المرسي، إن المستهدف توريدة 641792 طن، تم توريد 403638.143 طن بنسبة 62.89 %، لافتًا إلى أن المتبقي من المستهدف توريده 238153.857 طن.

وأشار «المرسي»، إلى أن المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 320 ألفًا و896 فدانًا، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.