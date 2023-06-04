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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة شاملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمركز الداخلة في الوادي الجديد

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة، والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

وقال الطماوى في تصريحات صحفية،  أن الوحدة المحلية لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطراً داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة، مؤكدا على أن سبب زيادة عدد المنازل الايله للسقوط هو تعدد الورثة وصعوبة التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة الهدم وعدم القدرة على توفير اشتراطات الأمان أثناء التنفيذ وهو ما نجحت الوحدة المحلية فى التغلب عليه ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون الملموس من المواطنين.

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وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة أعلنت عن تنفيذ أعمال إزالة لمنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بشارع 23 يوليو وعدة مناطق أخرى بمدينة موط والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق ، وذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، وذلك ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة شديدة على المواطنين وساكنى المنطقة ، واستجابة لطلبات المواطنين.

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