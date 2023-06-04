نائب محافظ الوادي الجديد: حملة حكاوي من ناسها تهدف لصون المحميات الطبيعية

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في حملة "حكاوي من ناسها" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار من محمية وادي دجلة؛ لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة، بحضور لفيف من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وسفراء الدول الأجنبية ومسئولي قطاعات السياحة والبيئة.

وأوضحت نائب المحافظ أن الحملة تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات الطبيعية، واستثمار ما لديهم من تجارب وخبرات وموروثات، في حفظ التنوع البيولوجي، انطلاقًا من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر.

وهو أحد مسارات تعزيز السياحة البيئية من خلال حملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT التي تستهدف تسليط الضوء على التجارب المميزة الذي يمكن معايشتها في ١٣ منطقة للسياحة البيئية في مصر، من بينها منطقة الواحات بالمحافظة. كما تم عرض فيلم عن أبرز مزايا محمية الصحراء البيضاء وسبل التعاون لدعم السياحة البيئية بالمحافظة وتطوير المحميات الطبيعية وحمايتها.