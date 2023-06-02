منطقة الوادي الجديد الأزهرية تكرم الفائز بالمركز الأول في تقييم المعلمة القدوة

كرم الشيخ عبدالله سعيد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية , المعلمة فريده فراج حسين معلم رياض الأطفال بمعهد جورمشين بإدارة الخارجة التعليمية الفائزة بالمركز الأول في تقييم المعلمة القدوة.

جاء التكريم بحضور كلا من إيمان فرغلي مدير إدارة رياض الأطفال, كمال سيف الدين مدير إدارة المكتبات, أمال السيد موجه رياض الأطفال, رشا حامد موجه رياض الأطفال بإدارة الخارجة التعليمية وفضيلة الشيخ نصر أحمد مهدي مسئول إدارة الجودة بالمنطقة.

ووجه مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب التهنئة للمعلمة الفائزة مثمناً جهودها في حصولها علي هذا التقييم متمنيا لها تمثيل المنطقة الأزهرية علي مستوي قطاع المعاهد الأزهرية.

كما وجه الشكر لإدارة رياض الأطفال وما تقوم به من جهد وعمل من شأنه إظهار منطقه الوادي الجديد الأزهرية بصورة مشرفة.

أكد سعيد أن المنطقة الأزهرية لا تألو جهدا في تكريم مثل هذه النماذج المشرفة التي يكون لها دور إيجابي داخل الفصل بصقة خاصة وعلي المؤسسة الأزهرية بصفة عامة.

جانب من التكريم (1)

جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)

جانب من التكريم (4)

جانب من التكريم (5)