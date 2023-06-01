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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غيوم كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، غيوم كثيفة غطت سماء المحافظة مع ارتفاعٍ طفيف في درجات الحرارة والتي تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وشهد مركز الفرافرة فجر اليوم، أمطارًا رعدية ونشاط رياح متوسطة مصحوبة بالأتربة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بكل المناطق، فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كل الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في الماطق المتطرفة والمكشوفة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهت المحافظة، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.

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