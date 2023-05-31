توقيع الكشف الطبي على 3239 مواطنا في 8 قوافل علاجية بقرى الوادى الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، عن استمرار الدفع بالقوافل الطبية والعلاجية للقرى البعيدة والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الكشف الطبي على 3239 حالة مرضية بـ8 قوافل علاجية بقرى الوادي الجديد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية وتحت رعاية الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم الدفع بالقوافل الطبية والعلاجية بقري الأربعين وعدن وشرق بولاق والمنيرة بمركز الخارجة، وقري تنيدة وزخيرة بمركز بلاط، وقري غرب الموهوب وقري الجديدة بمركز الداخلة، كما شملت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وأكد محروس أن القوافل تضم التخصصات الطبية في: الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.