محافظ الوادى الجديد: الاستعانة بمستثمر أجنبي لاستغلال الغابات الشجرية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وحضور محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى محمد حسن، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإحكام الرقابة على أداء العاملين القائمين على إدارة الغابة الشجرية بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

واستعرض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلي وجود إهمال في أعمال تطوير الغابات الشجرية القائمة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد ضرورة وضع خطة مستقبلية بمركز الداخلة لاستغلال واستيعاب المياه بمحطة المعالجة لمساحة تصل نحو 3000 فدان.

ومن جانبه عقب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد موضحاً ضرورة دراسة وتنفيذ اقتراح الاستعانة بمستثمر أجنبي للاستغلال الأمثل لمساحات الغابات الشجرية مع تقديم تسهيلات متعددة لهم مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المشروع يحتاج عمالة كثيرة.



وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة قائمة على الزراعة والرى، و تحظى بمكانة لدى قلوب الجميع، وحصلت المحافظة على أحسن مركز وقرية ومحافظة فى التميز الحكومى، وأحدث مدارس موجودة فى مصر فى المحافظة، وهذا يؤكد ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة في المحافظة.

واستعرض الزملوط جهود التنمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة قائلا:" وصلنا حتى الآن إلى 4 مليون نخلة، وفى عام 2024 متوقع نصل إلى 5 مليون نخلة، وعام 24/25 سيكون الوادى الحديد الأكثر إنتاج للتمور الجيدة مع الحفاظ على الصنف الصعيدى، وتم تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، كندا، استراليا، وإندونيسيا، مضيفا:" تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعى الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات، والمحافظة تنتج سنويا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح".