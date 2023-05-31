عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 370 ألف طن قمح للشون والصوامع

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن توريد 370063.767 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة.

وأكد "المرسي" أنه تم توريد 139958.270 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 18748.158 طن للإدارة المركزية للتقاوي، 113831 طنا لمطاحن مصر العليا، وتوريد 18748.158 طن للتقاوي بإجمالي 96526.339 طن داخل المحافظة، وتوريد 272537.428 طن خارج المحافظة، مؤكدًا أن المساحة الإجمالية للتوريد 370063.767 طن حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين والمزارعين بأنحاء الوادي الجديد.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدادين بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي يتركز أغلبها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

توقيع الكشف الطبي على 3239 مواطنا في 8 قوافل علاجية بقرى الوادى الجديد

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

احتياجا استراتيجي استمرار التموين الإجمالية احتياجات الجمعيات الزراعية الجدي التوريد الانتهاء بمراكز المحافظة بالوادي الجديد تكدس سيارات منطقة شرق العوينات مركز الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد حفل ختام أنشطة كلية الطب

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار

جريمة الفرح.. شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زواج بالكويت| شاهد

قرار جديد في الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال إفريقيا

يعلنها لأول مرة.. موسيماني يتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لتدريبه الفريق

"محرضون".. رسالة شديدة اللهجة من وزير الخارجية الروسي لـ بريطانيا

غدا.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال في محافظة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ