زراعة الوادي الجديد: توريد 370 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن توريد 370063.767 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة.

وأكد "المرسي" أنه تم توريد 139958.270 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 18748.158 طن للإدارة المركزية للتقاوي، 113831 طنا لمطاحن مصر العليا، وتوريد 18748.158 طن للتقاوي بإجمالي 96526.339 طن داخل المحافظة، وتوريد 272537.428 طن خارج المحافظة، مؤكدًا أن المساحة الإجمالية للتوريد 370063.767 طن حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين والمزارعين بأنحاء الوادي الجديد.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدادين بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي يتركز أغلبها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.