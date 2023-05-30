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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد حفل ختام أنشطة كلية الطب

نظم  اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 2022 /2023.

برعاية وحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف ومشاركة الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و بحضور  عمداء كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة والأستاذ الدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور محمد خلف وكيل  الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة والدكتور زكريا محمد مصطفى منسق الأنشطة بالكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والطلاب والعاملين ، حيث تضمن الحفل فقرات فنية تظهر مواهب الطلاب المختلفة فى الشعر والانشاد الدينى والغناء .

وقد شهد الاحتفال تكريم أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعه اسيوط وتسلم شهادات التقدير نيابة عنهم الأستاذ الدكتور/ احمد كمال دياب استاذ الطفيليات ، وتكريم عدد من الإداريين المتميزين وتكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة تقديرًا لما قدموه و بذلوه من جهد خلال العام الجامعى 2022 / 2023.

 وقد قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر  لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على ما قدموه من أعمال للإرتقاء بالعملية التعليمية بكلية الطب 2022 /2023 بحضور السادة عمداء كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة والأستاذ الدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور محمد خلف وكيل  الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة والدكتور زكريا محمد مصطفى منسق الأنشطة بالكلية واعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والطلاب والعاملين ، حيث تضمن الحفل فقرات فنية تظهر مواهب الطلاب المختلفة فى الشعر والانشاد الدينى والغناء .

محافظ الوادى الجديد: الاستعانة بمستثمر أجنبي لاستغلال الغابات الشجرية

شهد الاحتفال تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعه اسيوط وتسلم شهادات التقدير نيابة عنهم الأستاذ الدكتور/ احمد كمال دياب استاذ الطفيليات ، وتكريم عدد من الإداريين المتميزين وتكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة تقديرًا لما قدموه و بذلوه من جهد خلال العام الجامعى 2022 / 2023.

وقد قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر  لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على ما قدموه من أعمال للإرتقاء بالعملية التعليمية بكلية الطب

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ء هيئة التدريس اتحاد طلاب كلية الطب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس ئون التعليم والطلاب احتفال إتحاد طلاب وكيل الكلية والطلاب وكيل كلية يم والطلاب ياسر وكيل كلية الطب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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