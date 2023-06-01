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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الوادي الجديد الأزهرية تنتهي من الاستعداد لامتحانات الثانوية

عقد فضيلة الشيخ  عبدالله سعيد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الازهريه,  اجتماعا برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهريه للعام الدراسي 2023/2022 للوقوف علي مدي الاستعداد لامتحانات الثانوية الازهرية.

 استهل فضيلته الاجتماع  بالترحيب بالسادة الحضور مقدماً لهم جميعاً التهنئة بمناسبه قرب حلول عيد الأضحى المبارك وانتهاء العام الدراسي علي خير والوصول الي المحطه الأخيرة للعام وهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريه داعياً الله أن يكلل مجهود أبنائنا الطلاب بالنجاح والتفوق .

واوضح عبدالله  مدي اهميه امتحانات الشهادة الثانوية ليس فقط علي مستوي المنطقة ولكن علي مستوي قطاع المعاهد الأزهرية. لأنها مرحله تحديد المصير والكل ينتظرها ولها استعداد خاص. مشدداً سيادته علي اتباع كافه التعلمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، ذاكراً بأن قطاع المعاهد الأزهرية علي إتصال دائما ومستمر علي مدار اليوم والساعه للاطمئنان علي استقرار سير الأمتحانات واللجان .

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.. كما شدد  علي توفير جميع أدوات اللجنه من مراوح داخل اللجان والمياه المثلجه. وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك عدم السماح ل أعضاء اللجنه بتواجد الفون معهم داخل اللجنه. وعدم تواجد اي فرد داخل اللجنه ليس له علاقة باللجنة وعدم تواجد الساده أولياء الأمور في محيط اللجنه. مطالباً الساده أعضاء اللجنه بأقصى درجات ضبط النفس وتهيئه الأجواء للطلاب وعدم توتر الأجواء للطلاب. مؤكدا علي فتح وغلق مظاريف الأسئلة من داخل المقر وليست خارجه.

يذكر ان عدد اللجان علي مستوي الإدارت التعليميه خمس لجان. لجتنين بإدارة الخارجه التعليمية, لجنه معهد ناصر الثانوي , لجنه معهد باريس الثانوي , لجنه معهد بنين موط الثانوي, لجنه معهد فتيات موط الثانوي ولجنه مجمع معاهد الفرافرة. 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)
الاستعداد لامتحانات الأزهرية التعليمية الثانوية الثانوية الازهرية التليفون المحمول الحضور الثانوية الأزهري الادارة العامة ل الخارجة يد الأضحي المبارك نجاح

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