أبوالغيط : حكومة إسرائيل اختارت الضم والاستيطان عوضًا عن السلام

أكد الأمين العا لجامع الدو العربية أحمد أبوالغيط، أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يعاني من التأثير المزدوج لاستمرار الاحتلال، مع تصاعد القمع والعنف من جانب الحكومة الإسرائيلية والتي تعكس بمواقفها وممارساتها والأيديولوجية المتطرفة التي يعتقنها بعض رموزها، انعطافاً غير مسبوق لليمين.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، أن الحكومة الإسرائيلي اختارت الضم والاستيطان عوضاً عن السلام، و تعمل كل يوم، بسياساتها وممارساتها التي تخاصم القانون الدولي على طول الخط، على تقويض أي أفق مستقبلي لحل الدولتين.

واوضح أن أخطر ما يعاني منه الشعب الفلسطيني اليوم هو حالة فقدان الأمل، وترسخ هذا الشعور باليأس وفقدان الثقة في قدرة المجتمع الدولي على تحريك عملية التسوية السياسية هو أمر بالغ الخطورة، وقد شهدنا في الشهور الماضية تصاعداً لافتاً في منحنى العنف، وللأسف، فإن الرغبة في إرضاء العناصر الأشد يمينية وتطرفاً في المجتمع الإسرائيلي ثحرك الحكومة الحالية على نحو لابد أن يثير قلقنا جميعاً.