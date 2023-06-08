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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في العقاقير المخدرة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر  بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من  شخصين، احدهما صاحب معرض سيارات، والشهير بـ"بوب نبروه" وآخر عاطل يقيمان بمدينة نبروة، في محافظة الدقهلية، وذلك لتجارتهم في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الأجنبية بالسوق السوداء وجري ضبطتهم و بحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية وسبائك ذهبية.


 وكانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بقيام تشكيل عصابي من شخصين  يقومان بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الأجنبية احدهما صاحب معرض سيارات والسابق اتهامه في العديد من القضايا ويدعي « السيد.م.م»46 عامًا، والاخر يدعي « محمود. إ.ط. م» 29 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.


بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جري اعداد مأمورية ضبطية تضم كلا من العقيد عمر عبد المتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وتم ضبط المتحري عنهما بمسكنيهما وضبط بحوزتهما 8000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 9 أقراص لعقار الأوكسي المخدر، 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر، 50 جرام لمخدر الهيدرو، وقطعة لمخدر الحشيش تزن 15 جرام تقريبًا ومبلغ 331 الف جنية مصري ، و 55,060 ريال سعودي، 145 دولار امريكي و2200 ليرة تركي، 15 درهم اماراتي، عدد 2 سبيكة ذهبية وزن 233 جرام تقريبًا، 4 هواتف محمولة، سيارة ملاكي ماركة اسكودا اوكتافيا تحمل لوحة ارقام " د هـ أ 2257 »""، ملك المتهم الاول. 


وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحريات والضبط اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأمن الوطنى والأمن العام العملات الاجنبية المخدرات والأسلحة بمحافظة الدقهلية بالدقهلية امن الدقهلية

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