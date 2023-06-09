أخبار الفن| حقيقة عرض جزء ثان من "سوتس بالعربي" .. طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

هاني شنودة يوجه رسالة إلى دينا الوديدي: فنانة موهوبة

وجه الموسيقار هاني شنودة رسالة الي المطربة دينا الوديدي قبل حفلهم المنتظر.





فاندام وهالة صدقي.. أبرز المكرمين في الدورة الرابعة لـ "كازا آرت" بالمغرب|صور

كشف القائمون على الدورة الرابعة لمهرجان “كازا آرت” بالمغرب برئاسة العالمى محمد الشريف عن عدد من النجوم العرب والأفارقة والعالميين ممن وقع الاختيار عليهم ليكونوا ضمن المكرمين فى فعاليات حفل الافتتاح الذى من المقرر إطلاقه يوم 10 نوفمبر القادم.

حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل "سوتس بالعربي

كشف الفنان أحمد داوود، عن حقيقة عرض جزء ثان، من مسلسل “سوتس بالعربي" وذلك خلال لقائه في برنامج ذا انسيدر.

ظهور بيج رامي وشخصيات رياضية.. طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعداد لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس

تقسيط تذاكر حفل ويجز على 3 شهور.. ورد فعل غريب من الجمهور

فاجأت الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب ويجز بالتجمع الخامس عن التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لخدمات البيع بالتقسيط، لتقسيط سعر تذكرة الحفل على ثلاثة أشهر.