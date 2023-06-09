عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة عرض جزء ثان من "سوتس بالعربي" .. طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

هاني شنودة يوجه رسالة إلى دينا الوديدي: فنانة موهوبة

وجه الموسيقار هاني شنودة رسالة الي المطربة دينا الوديدي قبل حفلهم المنتظر.


 

فاندام وهالة صدقي.. أبرز المكرمين في الدورة الرابعة لـ "كازا آرت" بالمغرب|صور

كشف القائمون على الدورة الرابعة لمهرجان “كازا آرت” بالمغرب برئاسة العالمى محمد الشريف عن عدد من النجوم العرب والأفارقة والعالميين ممن وقع الاختيار عليهم ليكونوا ضمن المكرمين فى فعاليات حفل الافتتاح الذى من المقرر إطلاقه يوم 10 نوفمبر القادم.

 

حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل "سوتس بالعربي

كشف الفنان أحمد داوود، عن حقيقة عرض جزء ثان، من مسلسل “سوتس بالعربي" وذلك خلال لقائه في برنامج ذا انسيدر.

 

ظهور بيج رامي وشخصيات رياضية.. طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعداد لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس

 

تقسيط تذاكر حفل ويجز على 3 شهور.. ورد فعل غريب من الجمهور

فاجأت الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب ويجز بالتجمع الخامس عن التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لخدمات البيع بالتقسيط، لتقسيط سعر تذكرة الحفل على ثلاثة أشهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

رسميا.. زهير المترجي يغيب عن الوداد أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل "سوتس بالعربي"

أبطال ريڤو ضيوف صاحبة السعادة .. تفاصيل

سعد الصغير يقدم موهبة غنائية في برنامجه سعد مولعها نار .. اليوم

إنجي علي تستضيف المخرج خالد يوسف في برنامج أسرار النجوم

احنا قصرنا معاك؟ .. أحمد سعد يوجّه رسالة لـ عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يعلن عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم

في القاع.. رسالة غامضة من كريم فهمي

أحمد حلمي ينشر كواليس مسرحية "ميمو"

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يزف بشرى سارة بشأن بيريرا ولجنة الحكام

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 : تجنب الجدال

الزمالك لم يفاوضه |فاروق جعفر يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد نجله

السودان يعلن طرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يسلم رئاسة تجمع الكوميسا إلى زامبيا

الأرصاد الجوية تؤكد: تجاوزنا ذروة الطقس.. واستمرار سقوط الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ