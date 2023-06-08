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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملحق التعليمي بسفارة الإمارات يبحث تبادل الخبرات مع رئيس التنظيم والإدارة

رئيس جهاز التنظيم
رئيس جهاز التنظيم والادارة والملحق التعليمي بسفارة الإمارات

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والادارة، الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة في مقر الجهاز بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة التعليمية، وتبادل أهم الممارسات والخبرات والمعارف في إدارة الموارد البشرية وتنمية المواهب والتدريب والتطوير الإداري.

كما تباحث الطرفان آليات الاستفادة لغايات تحسين جودة مخرجات البرامج التعليمية التي يتلقاها طلبة الإمارات في مؤسسات التعليم المصري، و وتوفير البيئات التعليمية المتميزة للطلبة.

وقد حضر اللقاء ايمان الحوسني ملحق فني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة و الدكتور تامر عمرو- استشاري تطوير قدرات مؤسسية  وبشرية مع عدد من ممثلي الجهات في كلا الطرفين. وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية واستلام الدروع التذكارية.

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إدارة الموارد البشرية الامارات العربيه المتحده التنظيم والإدارة جهاز التنظيم والإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة سفارة الإمارات بالقاهرة

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