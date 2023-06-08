مربط الفرس .. تامر أمين : تصريحات الرئيس بقمة الكوميسا في محلها

أثنى الإعلامي تامر أمين، على تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في قمة الكوميسا المقامة في زامبيا في دورتها الـ 22، قائلا إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم كانت في محلها بالفعل، ونجح في الإشارة إلى مربط الفرس حول أزمة القارة الأفريقية الحقيقية.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة "الكوميسا" اليوم كان يتحدث عن إمكانيات قارة أفريقيا غير المحدودة التي وهبها الله لها، ويجب على القارة أن تعتمد على نفسها فقط، إذ أن أغلب القارات تتنعم في رخاء كبير، وتزال قارة أفريقيا مدججة بالصراعات.

وتابع، أن الرئيس السيسي أشار إلى "مربط الفرس" خلال تصريحاته اليوم في قمة الكوميسا، وأن مصلحة البلاد والعباد يجب أن تكون المصلحة الأولى، بعيدا عن المصالح الشخصية والمصالح.

واستكمل، أن الشعوب الأفريقية تستحق مستوى أعلى كثيرا من المستوى التي تعيش فيه هذه الشعوب في الوقت الحالي، "هو ينفع أبقى غني ومش عارف أعيش، ينفع يبقى عندي ثروات وفلوس كتير ومش لاقي آكل".