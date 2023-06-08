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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : مصر ركيزة فى بناء منظومة التكامل الاقتصادي بأفريقيا

مرثا محروس
مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا».

وأوضحت " محروس " خلال بيان صادر لها أن العام الماضي تم تدشين هذه القمة من داخل مصر، وأثبتت القدرة علي الريادة في المنطقة العربية والإفريقية من خلال رؤية استراتيجية وضعتها مصر لتدعم سبل التعاون الاستثمارية في ظل التحديات والعواقب الناتجة عن الأزمة الروسية والتي شكلت عائق للتنمية.

وأضافت "عضو التنسيقية" قائلة أؤكد علي حديث الرئيس السيسي حيال مواجهة الأزمات الراهنة لأنه بالفعل لابد من إتاحة ساحة لعرض كافة الخطوط العريضة لأهدافنا وتوظيفها بشكل مثالي لتحقيق الاستقرار أولا والتكامل الاقتصادي.

وأشارت "محروس" إلي  أن مصر تشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة التكامل الاقتصادي علي مستوي القارة السمراء لاسيما،  أن مصر دائما ما تكون لها الأسبقية في تعزيز الفرص التنموية لدول القارة والدليل الانجازات التي جاءت بالتبعية من تعزيز العمل التجاري في أفريقيا وذلك بعد رئاسة مصر قمة الكوميسا للعام الماضي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة مرثا محروس كوميسا المنطقة العربية منظومة التكامل الاقتصادي

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