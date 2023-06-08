رئيس مجلس الأعمال بزامبيا: حجم التجارة بين دول الكوميسا 12.7 مليار دولار

قال مارداي فينكاتاسامي رئيس مجلس الأعمال في زامبيا، إن مجلس الأعمال هو صوت القطاع الخاص لمجتمع أعمال منطقة الكوميسا ويتحدث بصوت الـ 21 دولة الأعضاء.

وتابع فينكاتاسامي خلال لقائه مع الإعلامية "هبة جلال"، عبر فضائية "المحور"، أنه منذ بداية هذا المجلس كان يعقد اجتماع بشكل دوري وهذا هو الاجتماع السادس عشر على مستوى صانعي السياسات والوزراء نتقابل معهم ونناقش موضوعات ذات صلة بمجتمع الأعمال، وكنا نتحدث منذ وقت طويل عن التجارة البينية في منطقة الكوميسا ومعناها اننا نتاجر مع بعضنا البعض.

التعامل البيني بين أعضاء الكوميسا قليل

وأضاف أن المفاجأة وبعد عدد كبير جدا من السنوات للأسف فإن حجم التجارة بين دول الكوميسا هو 12.7 مليار دولار والتعامل البيني بين أعضاء الكوميسا قليل ونريد خلال مجتمع الأعمال أن نتعرف على تلك العوائق التي تحد من التجارة البينية وهذا هو الغرض.