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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير بالخارجية الليبية : نحن ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا

السفير جمعة محمد
السفير جمعة محمد رحومة

‏قال السفير جمعة محمد رحومة سفير بوزارة الخارجية الليبية، إن ليبيا تعتبر عضوا في الكوميسا منذ عام 2005 وكان لها مشاركات إيجابية سواء على مستوى اللجان الفنية أو اللجان الوزارية أو على مستوى القمة.

وتابع جمعة محمد رحومة خلال لقائه مع الإعلامية "هبة جلال"، عبر فضائية "المحور"، أن كان آخر مشاركة لليبيا كانت في القمة التي انعقدت في القاهرة برئاسة مصر وتعتبر ليبيا ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا من حيث الوضع الاقتصادي للدولتين والكثافة السكانية بالنسبة لمصر.

 

موقع مصر الاستراتيجي

وأضاف إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي والجغرافي المطل على دول البحر المتوسط للاتحاد الأوروبي مما يجعل الدولتين ممرات مهمة للتجارة وليست ممرات للهجرة الغير شرعية.

الكوميسا السفير جمعة محمد رحومة وزارة الخارجية الليبية هبة جلال مصر

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