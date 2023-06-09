صورة غريبة لملياردير أميركي تثير جدل من جديد عبر السوشيال ميديا .. تفاصيل

أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك الكثير من الجدلعلى تطبيق تويتر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار صورة غريبة لطفلاً صغيراً يرتدي قميص أبيض وأزرار بنية اللون، ومع قصة شعر مميزة.



يعد الغريب في تلك الصورة أن مصدرها ليس الألبوم العائلي لماسك، بل الذكاء الاصطناعي وقد قام بنشر تلك الصورة أحدى مغردين على تويتر وذلك عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي لفبركتها .



وقد قام بكتابة في تعليق فوق تلك الصورة: "يبدو أن ماسك كان يحاول القيام ببعض التركيبات المضادة للشيخوخة، ولكن تلك التركيبات قد خرجت عن نطاق السيطرة حتى وإن حساباً باسم "بيبي إيلون ماسك" قد طفا على السطح، للأحتفاء بتلك الصورة.