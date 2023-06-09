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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد صلاح يلتزم بنظام غذائي صحي خلال رحلته البحرية في الجونة

محمد صلاح يجهز كوب
محمد صلاح يجهز كوب الاسبرسو

لا يخرج النجم المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح عن النظام الغذائي الصحي الذي يتبعه خلال رحلته البحرية إلى منطقة شعاب "بيوض" في الجونة.

في إطار الخصوصية والراحة الشخصية، يتواجد محمد صلاح في فيلا خاصة في منطقة هادئة بالقرب من بحيرة صناعية، وقد اهتم صلاح بتناول الكاجو وعين الجمل والفسدق، إلى جانب بعض أنواع الفاكهة، خلال رحلته، حيث لم يتناول أي وجبة غذائية أخرى سوى هذه الأطعمة الصحية، يقتصر شربه على قهوة "اسبرسو" بدون سكر.

 

وفيما يتعلق بإجازته في الغردقة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وهو داخل مطبخ يخت سياحي خاص أثناء رحلته في الجونة. ولم تذكر الصورة أي تفاصيل إضافية.

من جانبه، أكدت مصادر مقربة من محمد صلاح أن الصورة التقطت داخل المطبخ، حيث قام صلاح بتجهيز مشروب الاسبرسو الذي يفضله ويتناوله بانتظام خلال إجازته على شواطئ الغردقة. 

يقيم صلاح في فيلا خاصة بالجونة، محاطة بسياج أمني وتتمتع بخصوصية تامة. يستيقظ في الساعة العاشرة صباحًا ويتوجه إلى مارينا الجونة للاستعداد للرحلة البحرية على اليخت السياحي.

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