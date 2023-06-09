لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

قد يكون لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل أحدى التجارب المؤلمة، مما قد يثير الكثير من الأسئلة حول السر رغبة الكثيرين في تناولها باستمرار وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2016 في دورية Appetite أن سلوك المخاطرة وذلك لدى الشخص قد يكون مؤشرً جيدا على لتفضيلهم للأطعمة الحارة.

فإذا كان الشخص يحب القيادة بسرعة وذلك على الطرق العاصفة، فإنه يميل إلى تناول الأطعمة الحارة وقالت أليسا نولدن، عالمة الغذاء وخبيرة الحواس في جامعة ماساتشوستس، إن الجاذبية للأطعمة الحارة تتمثل في الميل إلى حب البعض لخوض المخاطرة .

توصلت الدراسة، إلى أن الرجال في ولاية بنسلفانيا أكثر تفضيلا لتناول الأطعمة الحارة مقارنة بالنساء و افترضت بعض الدراسات الأولى تفضيل الأطعمة الحارة واستهلاكها بفكرة الرجولة.