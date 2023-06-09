بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. 6 معلومات عن 35 بئر مياه إرتوازي بسوهاج

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة تطورات داخل العديد من القرى بعدد من مراكز المحافظة، ويرصد لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن ٣٥ بئر مياه إرتوازي، تم بدء العمل إحلالهم وتجديدهم؛ من أجل زيادة كميات المياه المُنتجة.

6 معلومات هامة

1- بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال إحلال وتجديد ٣٥ بئر مياه إرتوازي خلال العام الحالي.

2- تبلغ تكلفة إحلال وتجديد ٣٥ بئر مياه إرتوازي، ٩.٦ مليون جنيه.

3- تعمل الشركة عليهم بهدف زيادة المياه المُنتجة، وتوفير الكميات المُناسبة للمواطنين في جميع الأوقات.

4- تبلغ الطاقة التصميمية لكل بئر ٢٥ لتر لكل ثانية.

5- تستمر أعمال التنفيذ لمدة ستة أشهر بدأت في مايو الماضي وتنتهي في نوفمبر القادم.

6- هذه الآبار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج، من بينهم ٤ آبار بمركز طما؛ لخدمة ٣٢ ألف نسمة، و٧ آبار بمركز المراغة؛ لخدمة ١٦٠ ألف نسمة، و٤ آبار بمركز جهينة؛ لخدمة ٢٣ ألف نسمة و٦ آبار بمركز المنشاة؛ لخدمة ١٦٠ ألف نسمة، وبئري مياه بمركز طهطا لخدمة؛ ٢٠ ألف نسمة، و٦ آبار بمركز جرجا؛ لخدمة ١٢٠ ألف نسمة و٦ آبار بمركز البلينا؛ لخدمة ١٠٠ ألف نسمة.