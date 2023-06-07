عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

2 مليون و50 ألف جنيه.. تجديد حبس تاجرة الأراضي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس موظفة في منتصف العقد الخامس من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيهًا، من 14 شخصًا، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وذلك بزعم توظيفها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمد ر.أ.أ- 37 سنة- حاصل على دبلوم تجارة، و13 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المركز".

مصرع 3 أطفال غرقًا في سوهاج

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح آل سند وآل أبو زيد بالصوامعة شرق بأخميم

يتضمن تضررهم من المدعوة "إبتسام ع.أ.أ- 45 سنة- موظفة- وتقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا انها لم تفٍ بوعدها ولم ترد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس مليون المراغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا بعد الفركشة

أمريكا لا تستطيع الإفصاح|تقارير استخباراتية تفجر مفاجأة بشأن المتورط في تفجير سد كاخوفكا

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يلتقي وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

ترشيحاتنا

سر المعابد الضخمة| أمر ردده الكثيرون.. هل كان الفراعنة عمالقة؟

نجم الأهلي السابق يوجّه تحذيرًا قويًا للاعبين.. ويؤكد: الوداد هيلعب على «لدغة»

قانون العقوبات .. تفاصيل عقوبة تزوير وترويج العملات

البلدي بـ 225 جنيها والسوداني بـ19.. مفاجأة بأسعار اللحوم في الأسواق

مقتل شخصين.. تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار بأمريكا.. وفيديوهات توثق الحادثة

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

لغز محير.. هل مارس الفراعنة السحر الأسود لعلاج أمراضهم؟

درجة الحرارة هتعدي الـ 40 .. 10 أشياء تحميك من التعب والأمراض

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ