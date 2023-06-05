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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح آل سند وآل أبو زيد بالصوامعة شرق بأخميم

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بقرية "الصوامعة شرق" بمركز أخميم، بين آل سند من عائلة المراعي، وآل أبو زيد من عائلة أبو عوف.

 

حضر مراسم الصلح أيضا اللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، والفنان فتوح أحمد، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم.

 

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محافظة سوهاج

ووجه "الفقي" خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية.

 

وأشاد بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وتمت مراسم الصلح بين الطرفين بأداء قسم الصلح، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعًا.

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